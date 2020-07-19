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فن

أسرة رجاء الجداوى توجه الشكر لأمراء وشيوخ الدول العربية .. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشورا يوجهون الشكر للشيوخ وأمراء الدول العربية والإسلامية وسفراء الدول الأجنبية والعربية وذلك لتقديم واجب العزاء. 


وكتبت الأسرة  فى المنشور " تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوى بخالص الشكر والتقدير لأصحاب الفخامة والسمو أمراء وشيوخ الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والسادة الأفاضل سفراء الدول العربية والأجنبية على كريم مواساتهم لنا". 


وكانت أسرة الفنانة رجاء الجداوي، قررت إعادة تنشيط الحسابات الرسمية للفقيدة على السوشيال ميديا، للإبقاء على ذكراها للجمهور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 


واستخدمت روضة الهندي - حفيدة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على انستجرام، لتعود به إلى متابعيها وتتفاعل من خلاله بعد أيام من وفاتها.
 
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وكتبت حفيدة رجاء الجداوي، عبر حساب جدتها قائلة: «أنَّا كانت بتحب الــ instagram قوي و كانت بتفرح بالكومنتس و تقول لنا شوفو نزلت ايه و الناس الجميلة بتقول ايه و احنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا اننا نفضل ننزل صورها علي طول و مانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهارده للاسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس اكيد هي لو حاسه بينا هتكون فرحانه قوي». 

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