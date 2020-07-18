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فن

وفاء عامر عن رجاء الجداوي: رحلت لكنها ستظل في القلوب

السبت 18/يوليه/2020 - 05:59 م
وفاء عامر ورجاء الجداوي
وفاء عامر ورجاء الجداوي
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محمد بدران

شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

وعلقت وفاء عامر، على الصورة، "حبيبتي الله يرحمها.. كانت نعم الام والصديقة ... واجمل فنانة... رحلت لكنها ستظل في القلوب الفنانة الرائعة رجاء الجداوي".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، فجر الأحد 5 يوليو، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها وذلك خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في يوم 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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