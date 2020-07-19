استهدف مؤسسات أمنية .. إحباط مخطط إرهابي لـ تنظيم داعش في تونس

أصدرت وزارة الداخلية التونسية السبت بيانا أعلنت فيه القبض على عنصر موال لتنظيم داعش الإرهابي، كان يخطط لارتكاب عمليات تفجيرية ضد مؤسسات أمنية.





وقالت الوزارة في بيانها إن عملية استخباراتية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، أفضت في الكشف عن عنصر تكفيري خطير بايع تنظيم داعش الإرهابي.





وأضافت أن التحريات أثبتت أنه تلقى تدريبا مكثفا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إلقاء القبض عليه حالت دون إتمام مخططاته.





وتابعت أنه تم إيداعه بالسجن وفتح التحقيق معه لمعرفة شركائه والأشخاص الذين يرتبط معهم في التنظيم.





وبذلك تكون الداخلية التونسية كشفت عن ثاني مخطط إرهابي خلال أسبوعين، بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.



