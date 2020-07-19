AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استهدف مؤسسات أمنية .. إحباط مخطط إرهابي لـ تنظيم داعش في تونس

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدرت وزارة الداخلية التونسية السبت بيانا أعلنت فيه القبض على عنصر موال لتنظيم داعش الإرهابي، كان يخطط لارتكاب عمليات تفجيرية ضد مؤسسات أمنية.

وقالت الوزارة في بيانها إن عملية استخباراتية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، أفضت في الكشف عن عنصر تكفيري خطير بايع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن التحريات أثبتت أنه تلقى تدريبا مكثفا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إلقاء القبض عليه حالت دون إتمام مخططاته.

وتابعت أنه تم إيداعه بالسجن وفتح التحقيق معه لمعرفة شركائه والأشخاص الذين يرتبط معهم في التنظيم.

وبذلك تكون الداخلية التونسية كشفت عن ثاني مخطط إرهابي خلال أسبوعين،  بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن التونسي يلقي القبض على داعشي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية

تونس تعلن إحباط مخططات إرهابية تستهدف قطاع السياحة.. تفاصيل

إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية في تونس

ترشيحاتنا

محمد هنيدى يشعل إنستجرام بتقمصه 9 شخصيات لـ فين ديزل

الأمن يضبط شخصا تعدى على ابنته بالضرب فى القاهرة

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

رئيس محلية النواب: نهاية سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

رئيس مدينة جرجا: مستأجرون ببرج مخالف اتهمونا بسرقة أموال ومنقولات

أردوغان يعيد حساباته.. أحمد موسى: الجيش الليبي يرصد أي طائرة من على بعد 300 كيلو

AdvertisementS

صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

تحركات عسكرية.. ميليشيات الوفاق تتجه نحو سرت

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

مشهد غريب .. طائر يتجمد أثناء تحليقه في السماء .. فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

محدش هيعطلنا.. أحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP في القطارات الجديدة تماثل نظيرتها في الطائرات

الصحة: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور