تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

نشرت صحيفة "أراب نيوز" تقريرًا حول اتفاقية الحدود البحرية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة المرتقبة بين مصر واليونان.









وقال السفير اليوناني في القاهرة نيكولاوس جاريليديس، إن أثينا والقاهرة على وشك التوقيع على اتفاقية بشأن الحدود البحرية.









وأشارت إلى أن جاريليديس قال في مقابلة مع صحيفة يونانية إن تركيا، التي وقعت العام الماضي على اتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا لا ترغب في أن توقع مصر واليونان اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.









وأضاف جاريليديس أن "الأمر متروك لتركيا للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها"، مؤكدًا أنه "إذا تركت تركيا أفكارها العثمانية ورائها، فإن اليونان يمكن أن تدعم مشاركتها في خطط التعاون الاقتصادي".









ويأتي الاتفاق القريب في وقت تسعى فيه تركيا إلى إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا للسيطرة على ثروتها النفطية والزج بها بغرض استراتيجي في منطقة الغاز في شرق المتوسط المتنازع عليها.









ونقلت عن اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي قوله إن التحرك لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان متوقع، وأن ما حدث مؤخرا من ترسيم للحدود البحرية بين روما وأثينا يقضي تماما على مشروعية مذكرة التفاهم بين تركيا ومليشيا الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.









وأضاف فرج أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق باطلة لأن البرلمان الليبي لم يوافق عليها، ولم تحترم الاتفاقية قانون الأمم المتحدة بشأن المياه الإقليمية.









وتابع: "عند الانتهاء من ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا، ستكون جميع دول المنطقة قد وضعت أوامرها البحرية وفقًا للقوانين الدولية، وبالتالي لن يكون للجانب التركي شرعية للبحث والاستكشاف في منطقة غاز البحر الأبيض المتوسط









بينما أكد طارق الخولي أمين لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري أن التحرك المصري اليوناني لترسيم الحدود البحرية يضمن الحقوق الاقتصادية لدول شرق البحر المتوسط ​​ويمنع تركيا من سرقة حقوق دول المنطقة.









وأضاف الخولي أن "الخطوة ستضمن، وفقًا للقانون الدولي، الحقوق الاقتصادية لمصر واليونان ودول أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​"بما يتعارض مع أهداف نظام أردوغان.









وواصل: "(ترسيم الحدود البحرية) جزء من موقف المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته للعمل ضد الممارسات التركية التي انتهكت جميع قواعد القانون الدولي، حيث تحاول فرض الأشياء بالقوة غاضة الطرف عن الفروق بين ما هو صواب وما هو خطأ".









وقال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إن ترسيم الحدود مع اليونان له العديد من الفوائد الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن تقوم مصر بترسيم حدودها لضمان حقوقها وحقوق الدول المجاورة.









ووصف عطية توقيت محادثات ترسيم الحدود بين مصر واليونان بالمثالي في ضوء الوضع الحالي وطموحات تركيا في المنطقة.









وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن محادثات ترسيم الحدود هي رد على الأحداث الجارية في المنطقة.



