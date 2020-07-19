توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لامتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.









- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).









- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.









- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.









- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.









- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.