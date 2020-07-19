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تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لامتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:05 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي
بدأ طلاب الثانوية العامة يتوافدون، منذ قليل، على لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة (لطلاب علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (لطلاب علمي رياضة)، وعلم النفس (لطلاب أدبي) وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم، وصول صناديق الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان.

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.


- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).


- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.


- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.


- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.


- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.
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