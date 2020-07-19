AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:22 ص
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
Advertisements
يوسف رجب

تفقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، لجان امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض والتى بدأت أمس السبت، للاطمئنان على سير الامتحانات.


رافقه خلال جولته الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير أحمد حمدى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نادية عبد الله، عميد كلية التمريض.


واطمأن رئيس الجامعة، على توفير سبل الراحة والسلامة داخل لجان امتحانات الكلية وإجراء الكشف الحرارى للجميع قبل دخول اللجان، مشددا على إلتزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ووجود مسافات بينية مناسبة بين الطلاب.


أشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالفرقة النهائية بكلية التمريض بلغ 208 طالب وطالبة  في  15 لجنة بالكلية.


اقرأ أيضًا:


رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض
رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض
رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلية الطب في أغسطس.. جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الفرق النهائية أول يوليو

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بلجان قنا

2317 يؤدون امتحانات الفرقة الرابعة بتجارة جنوب الوادي

وسط إجراءات احترازية.. طلاب جامعة جنوب الوادى يواصلون أداء امتحانات الفرق النهائية

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام أعمال الامتحانات لطلاب الفرق النهائية

ترشيحاتنا

الأفريقي ضحية التنمر في المعادي لـ صدى البلد: الحادث حالة فردية وألقى معاملة حسنة من المصريين

أصالة: أنا وحدي وسأنجو ولن أستسلم

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

فيديو جراف .. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة.. تعرف عليها

دراسة جديدة: مرضى الكوليسترول ملزمون باتباع نظام غذائي قاس

وصفة طبيعية تمنع تساقط الشعر وتساعد على سرعة إنباته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس كاجوال .. جوهرة تخطف الأنظار برفقة حسن شاكوش

مواصفات تويوتا ميراي Toyota mirai 2021 .. فيديو وصور

5 نصائح سهلة لمنع حكة اللحية