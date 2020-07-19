رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض

تفقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، لجان امتحانات الفرقة النهائية لكلية التمريض والتى بدأت أمس السبت، للاطمئنان على سير الامتحانات.





رافقه خلال جولته الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير أحمد حمدى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نادية عبد الله، عميد كلية التمريض.





واطمأن رئيس الجامعة، على توفير سبل الراحة والسلامة داخل لجان امتحانات الكلية وإجراء الكشف الحرارى للجميع قبل دخول اللجان، مشددا على إلتزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ووجود مسافات بينية مناسبة بين الطلاب.





أشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالفرقة النهائية بكلية التمريض بلغ 208 طالب وطالبة في 15 لجنة بالكلية.





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