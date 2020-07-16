لتحقيق الاكتفاء الذاتى.. إنشاء أكبر مجمع دواجن فى قنا

تستعد محافظة قنا للبدء فى إنشاء أكبر مجمع داجنى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن الحية أو المذبوحة خلال السنوات الثلاث القادمة، من ضمنها مجمع بالمراشدة، وبدأ العمل يساهم فى توفير فرص عمل تصل إلى ٧ ٠٠ فرصة مباشرة و ١٥٠٠ غير مباشرة.





وحظيت محافظة قنا باختيار ٤ مواقع لإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى، ضمن ٩ مواقع بالمناطق الصحراوية فى عدد من المحافظات بمساحة إجمالية ١٩ ألف فدان، أعلنت عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.





الموقع الأول بقرية المراشدة، على مساحة 6602 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، ومعامل تفريخ، ومحطات بدارى تسمين، ومجزر آلي ومصنع أعلاف، ويشغل المشروع مساحة 5560 فدانا، بالإضافة إلى مساحة 1282 فدانا تستغل كبعد وقائي.





الموقع الثانى بالمراشدة، على مساحة 8421 فدانا ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن، والتي سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة وموافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم بناءً على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدانا، بالإضافة إلى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدانا، وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.





فيما يشتمل الجزء الباقي من الموقع والذى يقع على مساحة 3146 فدانا، على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف، بالإضافة إلى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدان فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل.





أما الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص، بمساحة 25 فدانا، ويتم استغلاله في إقامة محطة بدارى تسمين.





و يقع الموقع الرابع على مساحة 26.5 فدان، بمنطقة غرب قنا، ويتم استثماره في إقامة محطة بدارى تسمين.







وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه صدر قرار جمهوري بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة، وإن القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر حوالي 700 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة.





وأكد محافظ قنا، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية لبعض الاحتياجات الاستراتيجية، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.







وأضاف الداودي، أن المشروع يٌعد من المشروعات المتكاملة، فقد تمت مراعاة البعد البيئي له، حيث من المقرر إقامة ثلاث محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 3 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات العضوية في إنتاج السماد العضوي و توليد الغاز الحيوي من مخلفات العنابر والمجزر.





وأوضح ياسر الغزالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة، أنه بتوقيع هذا التعاقد بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع والتي سوف تستغرق ثلاثة سنوات، مشيرا إلى ً أن المشروع سوف يتضمن إقامة ٣ محطات أمهات دواجن تستوعب 140 ألف فرخة أم لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدنى 13 مليون كتكوت سنويا، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون فرخة سنويا ومجزر آلي قدرته الإنتاجية 6 آلاف فرخة/ ساعة، فضلا عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويا.





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