اجتماع لمحافظ قنا لبحث تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع لبحث تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس محمود أبوزيد نقيب المهندسين والمهندس حمادة ياسين المشرف علي إدارة التخطيط و المهندسين الاستشاريين ومديري الإدارات الهندسية بمراكز المحافظة.





ناقش محافظ قنا، بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات و التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعه.







و أكد محافظ قنا، ضرورة وضع جدول زمنى لإنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكل الشروط مع تقديم كل التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون و اتخاذ الاجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.





وعقب الاجتماع، كرم محافظ قنا، المهندسة غادة محمد أحمد، مدير الإدارة الهندسية بقنا والمهندس صالح محمود جاد، مدير الإدارة الهندسية بالوقف لتفانيهم في العمل وإنجاز الأعمال المكلفين بها على النحو المطلوب.





و أعرب محافظ قنا، عن سعادته لوجود مثل هذه النماذج بين صفوف العاملين بالمحافظة، مقدما شكره لهما ولكل المجتهدين من أبناء محافظة قنا.





اقرأ أيضًا :

بالزغاريد والأغاني.. «زفة بلدى» لـ متعافية من كورونا فى قفط





ضمن الموجة الـ 16.. استرداد 11 ألف متر و15 فدانا من أملاك الدولة في قنا



