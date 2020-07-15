بالزغاريد والأغاني.. «زفة بلدى» لـ متعافية من كورونا فى قفط

احتفل أقارب وأحفاد متعافية من فيروس كورونا، بخروجها من مستشفى قفط التعليمى بقنا، بالزغاريد و الأغانى الشعبية، فرحة بتعافيها بعد فترة معاناة مع الفيروس.





وردد أهالى المريضة كبار و أطفال، هتافات "سالمه يا سلامه" و "تحيا مصر" ، فرحة بخروج مريضتهم من المستشفى وتعافيها من فيروس كورونا.





فيما بادرتهم المريضة المتعافية، بالزغاريد ابتهاجًا و فرحة بخروجها من المستشفى بعد قضائها فترة علاج داخل قسم العزل بالمستشفى.





كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحافظة قنا، مقطع فيديو، يرصد مشهد الاحتفال عبر صفحاتهم على " فيس بوك " .





يذكر أن مستشفى قفط التعليمى، ضمن عدد من المستشفيات، التى تم تحويلها إلى فرز وعزل بمحافظة قنا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.





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