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محافظات

بالزغاريد والأغاني.. «زفة بلدى» لـ متعافية من كورونا فى قفط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:04 ص
«زفة بلدى» لـ متعافية
«زفة بلدى» لـ متعافية من كورونا فى قفط
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يوسف رجب

احتفل أقارب وأحفاد متعافية من فيروس كورونا، بخروجها من مستشفى قفط التعليمى بقنا، بالزغاريد و الأغانى الشعبية، فرحة بتعافيها بعد فترة معاناة مع الفيروس.


وردد أهالى المريضة كبار و أطفال، هتافات "سالمه يا سلامه" و "تحيا مصر" ، فرحة بخروج مريضتهم من المستشفى وتعافيها من فيروس كورونا.


فيما بادرتهم المريضة المتعافية، بالزغاريد ابتهاجًا و فرحة بخروجها من المستشفى بعد قضائها فترة علاج داخل قسم العزل بالمستشفى.


كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحافظة قنا، مقطع فيديو، يرصد مشهد الاحتفال عبر صفحاتهم على " فيس بوك".


يذكر أن مستشفى قفط التعليمى، ضمن عدد من المستشفيات، التى تم تحويلها إلى فرز وعزل بمحافظة قنا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.


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