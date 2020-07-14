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تعليم

جامعة جنوب الوادى تتبنى الفكرة.. معلم فيزياء يبتكر طريقة لتعقيم الهواء من الفيروسات والبكتيريا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:41 م
صورة الابتكار
صورة الابتكار
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يوسف رجب

تواصل مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادى، مع المبتكر شنودة أبادير، معلم فيزياء بإدارة نجع حمادي التعليمية، والمسجل بقاعدة بيانات مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا كمبتكر وقام بعرض فكرته وهي عبارة عن وحدة تعقيم للهواء من الفيروسات والبكتيريا وبدراسة الفكرة تبين مدي جديتها.


وأكد الدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة ومدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار، أن الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أجرى بعض الاختبارات علي الجهاز بنفسه، حيث أن نطاق عمل الجهاز يقع في نطاق تخصصه وكانت النتائج مرضية.


وأضاف خضارى، أن رئيس الجامعة وجه مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بتسجيل الفكرة كبراءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأن يتحمل المكتب تكاليف ومصروفات التسجيل، وتم تكليف الدكتور رأفت شيبت الحمد، مدير مكتب الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بجامعة جنوب الوادي بتسجيل الجهاز بأكاديمية البحث العلمي مكتب براءات الاختراع المصري.


وأوضح خضاري، أن فكرة الجهاز تعقيم الهواء من الميكروبات والفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد في الأماكن المغلقة كليا أو جزئيا، وذلك عن طريق إضافة ودمج وحدات تعقيم منفصلة ومتنوعة داخل جهاز يشبه التكييف الصحراوي، وتلك الطرق المتنوعة تتمثل في وحدة تعقيم اشعاعي وتعقيم كيميائي وتعقيم ايوني وتعقيم مغناطيسي وتعقيم كهربي مع وحدة فلترة.


وتابع خضارى، أنه يمكن استخدام التعقيم الاشعاعي والتعقيم الكيميائي والتعقيم الأيوني والتعقيم المغناطيسي والتعقيم الكهربائي بطريقة مباشرة أو باستخدام تأثيرهم علي الهواء وجعله بيئة غير مناسبة وعدائية وقاتلة للميكروبات والفيروسات وذلك باستخدام وحدة التعقيم الشاملة لتلك الطرق المتنوعة، وكذلك دمج أي وحدات تعقيم أو طرق تعقيم جديدة أو مستحدثة لتلك الوحدات المعقمة الشاملة و يتم تصنيف تلك الوحدات حسب البيئة المراد تعقيمها.


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جامعة جنوب الوادى تتبنى الفكرة.. معلم فيزياء يبتكر طريقة لتعقيم الهواء من الفيروسات والبكتيريا
جامعة جنوب الوادى تتبنى الفكرة.. معلم فيزياء يبتكر طريقة لتعقيم الهواء من الفيروسات والبكتيريا
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