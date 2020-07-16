AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:26 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
Advertisements
يوسف رجب

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات الامتحانات العملية، بكليتى التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادى.


وأجرى الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات التجارة والآداب والآثار والتربية الرياضية  والطب البيطري.


وقال بدران إن ٧٩ طالبا وطالبة بالفرقة النهائية بقسم الإدارة الرياضية وقسم التدريس بكلية التربية الرياضية، أدوا امتحانات العملي لهذا العام وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لسلامة الطلاب وحفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا.


وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بكلية التجارة شعبة "اللغة الإنجليزية" بلغ 550 طالبا وطالبة، وبكلية الآداب 726 طالبا وطالبة بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية وعلم الاجتماع.


وأضاف بدران: "أما بكلية الآثار فبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 55 طالبا وطالبة و23 طالبا عمليا بقسم الترميم والآثار، كما أدى 131 طالبًا وطالبة امتحانات كلية الطب البيطري".


اقرأ أيضًا:


وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع قائمة الأبحاث لمواد التخلفات بقسم اللغة الإنجليزية لتربية وآداب العريش

فودة يطمئن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: قمنا بإجراءات وقائية واحترازيه دقيقة

كلية الطب في أغسطس.. جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الفرق النهائية أول يوليو

وسط إجراءات احترازية مشددة.. إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بلجان قنا

وسط إجراءات احترازية.. طلاب جامعة جنوب الوادى يواصلون أداء امتحانات الفرق النهائية

ترشيحاتنا

أول لقاح يقضي على كورونا في العالم خلال شهرين

نصر سالم يوضح أولوية مصر في مواجهة أزمتي سد النهضة وليبيا

ليلة التتويج.. موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بعد غرق 12 شابا.. أسرة تحاول النزول إلى شاطئ النخيل فجرا.. فيديو

هل يجوز لرجل ارتداء السلسلة والأنسيال ؟

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور