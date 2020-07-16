وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات العملي بكليتي التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادي

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات الامتحانات العملية، بكليتى التربية الرياضية والآثار بجامعة جنوب الوادى.







وأجرى الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات التجارة والآداب والآثار والتربية الرياضية والطب البيطري.







وقال بدران إن ٧٩ طالبا وطالبة بالفرقة النهائية بقسم الإدارة الرياضية وقسم التدريس بكلية التربية الرياضية، أدوا امتحانات العملي لهذا العام وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لسلامة الطلاب وحفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بكلية التجارة شعبة "اللغة الإنجليزية" بلغ 550 طالبا وطالبة، وبكلية الآداب 726 طالبا وطالبة بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية وعلم الاجتماع .





وأضاف بدران: "أما بكلية الآثار فبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 55 طالبا وطالبة و23 طالبا عمليا بقسم الترميم والآثار، كما أدى 131 طالبًا وطالبة امتحانات كلية الطب البيطري".





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