في كتاب دوري جديد .. المالية: تحصيل الإيرادات بالجهات الإدارية إلكترونيًا

أكدت وزارة المالية ، أنه يُحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكتروني التي طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية.





وطالبت المالية ، في كتاب دورى جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالجهات الإدارية الالتزام بتعليمات وزارة المالية بأن يتم التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذى تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- finance»، وفق قواعد العمل بالمركز؛ لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات، مُوَّجهة ممثليها في الجهات الإدارية باتخاذ مايلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقًا للصالح العام.





قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذه التعليمات تأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكترونى بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»؛ على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدى، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات.