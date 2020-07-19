المالية تبيع أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اليوم





بالإضافة إلى أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه. وقال تقرير صادر عن الوزارة، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي طرح أذون الخزانة ، إذ تبلغ قيمة أجل 91 يومًا نحو 8 مليارات جنيه،





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وزارة المالية هذا الأسبوع لبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية، من خلال الجهاز المصرفي . وتسعى





ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد، لأجلي خزانة بقيمة 18 جنيهًا، سيتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 28.5 مليار جنيه، خلال يومي الثلاثاء والخميس.

