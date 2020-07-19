المالية تبيع أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اليوم

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجل 91 و273 يومًا، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة.
وقال تقرير صادر عن الوزارة، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي طرح أذون الخزانة، إذ تبلغ قيمة أجل 91 يومًا نحو 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
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وتسعى وزارة المالية هذا الأسبوع لبيع أذون وسندات خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية، من خلال الجهاز المصرفي.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد، لأجلي خزانة بقيمة 18 جنيهًا، سيتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 28.5 مليار جنيه، خلال يومي الثلاثاء والخميس.