جهاز بدر يشن حملة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث

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وقال المهندس عمار مندور، إن الحملة أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات، وضبط مخالفات تغيير نشاط بعدد من الوحدات، ومخالفات تغيير نشاط بالبدرومات لقطع أراض سكنية، كما تم التحفظ على ٣ ثلاجات عرض و٤ اسطوانات غاز لمحال مخالفة، واسطوانتي منازل وعربة بيع مأكولات، ومطبخ من الألومينتال، و١١٢ كرسيا، و٤ أبواب حديد كيريتال، كما تم تحرير ٣٩ محضرا ما بين مخالفات إشغال ومخالفات شروط تخصيص.



وأكد المهندس عمار مندور استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضارى بالمدن الجديدة.

