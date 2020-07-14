AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لخدمة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي.. مدينة بدر تسلم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:45 ص
الملعب الخماسي بمدينة
الملعب الخماسي بمدينة بدر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تسليم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة لتشغيلهما بمنطقتي مركز المدينة أمام السنترال، والحي السابع "الأندلس" لخدمة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بتلك المناطق.


وقال المهندس عمار مندور إنه تم تنفيذ المشروعين طبقًا للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.


اقرأ أيضا:


جدير بالذكر أن المهندس عبد اللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر والمشرف العام على إدارة التنفيذ، كلف المهندس محمد لطفى، مدير عام إدارة التنفيذ، والمهندس يوسف راضى، مدير إدارة التنمية، بتسلم الملعبين وتلافي أي ملاحظات أثناء عملية التسليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

70% نسبة إنجاز 9024 وحدة سكنية للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس "بدر" يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة

تنفيذ 27 ألف شقة بحدائق العاصمة بمدينة بدر.. تعرف على التفاصيل

تسليم شركات المقاولات أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي في بدر

وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1128 وحدة بمشروع دار مصر المرحلة الثانية بمدينة بدر

ترشيحاتنا

تداول نموذج إجابة أحياء الثانوية العامة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

استقرار كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-7-2020

إبداع العزل.. الطفلة لين واجهت كورونا بالورق المقوى

يكشف الواقعة بالكامل.. شاهد الطفل السوري المغتصب في لبنان يسرد ما حدث له

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها