كل مواطن له شقة..الإسكان تكشف عن تفاصيل مشاريع الإسكان الاجتماعي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن القضاء على العشوائيات هو الهدف الاساسي للدولة ووزارة الاسكان، مشيرا إن السبب في ظهور العشوائيات هو تواجد فجوة كبيرة في اسعار الشقق السكنية بما لا يستطيع تحملها المواطن.





وتابع المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة وفرت العديد من مشاريع الاسكان الاجتماعي المتوسط وفوق المتوس وغيرها بما يتناسب مع كل شرائح المجتمع.





واوضح المتحدث باسم وزارة الاسكان، أنه جاري الانتهاء من 610 الف وحدة سكنية في مشروع واحد للاسكان الاجتماعي، وهو اعلى عدد وحدات في مشروع واحد على مستوى العالم، حيث أشاد البنك الدولي به.





وأضاف أنه تم الانتهاء من 750 الف وحدة خلال ست سنوات ماضية، موضحًا ان الدولة تعمل بمعدل 200 الف وحدة كل سنة وهو انجاز غير مسبوق، مشيرا الى ان كان اقصى المشروعات في العهود السابقة لا تتخطى 70 الف وحدة في السنة.





وأكد على أن ما قاله الرئيس السيسي بأن الدولة لها خطة محكمة في أنها ستقوم بتوفير شقة لكل مواطن بمختلف شرائحها وبمقدمات بسيطة بما تتناسب مع دخولهم.



