رئيس محلية النواب: نهاية سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة أصدرت عدة تشريعات للتعامل مع النسق العمراني وإعادة الوجه الحضاري للوحدات المحلية وتحاول أن تصلح ما أفسده الدهر خلال الـ 60 سنة الماضية.









وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مشهد الإزالة صعب جدا سواء كان على صاحب العمارة أو على من يقوم بتنفيذ القرار، مؤكدا أن الإزالة لها تكتيك فني يختلف من وحدة لأخرى وأيضا حسب ارتفاعات العقار.









، أن أى عمل للإزالة لا يجب أن يتم على وجه مخالف لمقومات العلم، لافتا إلى أن العقارات التي تكون ملاصقة لعقارات أخرى لا نستطيع هدمها بالديناميت. وأوضح أحمد السجيني أىللإزالةوجهإلىأخرىهدمها









وتابع أن بعض المخالفين استغلوا جائحة فيروس كورونا وقاموا ببناء أبراج وتعدوا على أراض زراعية.









وأشار إلى أن هناك قانونا استثنائيا للتصالح على مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية ويعالج هذه الأخطاء وله سقف زمني وسينتهي يوم 30 /9 /2020 وهذا القانون من مصلحة المخالف ويجب ان يتقدم للتصالح.







