بعد انتحال شخص لاسمه وصفته البرلمانية.. أحمد السجيني يحذر مرشحي الانتخابات النيابية من النصب عليهم

طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان و الامين العام لائتلاف دعم مصر المواطنين الراغبين فى الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ألا يقعوا فريسة لأعمال النصب باسم القيادات الحزبية.





و قال السجيني " مصر تستعد لاستحقاقات تحتاج من الأحزاب والقوى السياسية كثيرا من الجهد فى اختيار المرشحين الذين يخوضون انتخابات الشيوخ والنواب".





وتأتي تصريحات السجيني على خلفية إلقاء قوات الأمن القبض على شخص انتحل اسمه للنصب على مرشحين لانتخابات المجالس النيابية " الشيوخ ومجلس النواب مقابل مبالغ مالية كبيرة.



