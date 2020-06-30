AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد انتحال شخص لاسمه وصفته البرلمانية.. أحمد السجيني يحذر مرشحي الانتخابات النيابية من النصب عليهم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:58 ص
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
Advertisements
فريدة محمد
طالب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان و الامين العام لائتلاف دعم مصر  المواطنين الراغبين فى الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ألا يقعوا فريسة لأعمال النصب باسم القيادات الحزبية.

 و قال السجيني " مصر تستعد لاستحقاقات تحتاج من الأحزاب والقوى السياسية كثيرا من الجهد فى اختيار المرشحين الذين يخوضون انتخابات الشيوخ والنواب". 

وتأتي تصريحات السجيني على خلفية إلقاء قوات الأمن القبض على شخص انتحل اسمه  للنصب على مرشحين لانتخابات المجالس النيابية " الشيوخ ومجلس النواب  مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان أحد المواطنين قد حرر محضرا، ضد مواطن، ادعى أنه "المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان"؛ لجني مكاسب مالية، بالنصب والاحتيال باسم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ.. الأحزاب تتحفظ على النظام الفردي.. وتطالب بالاكتفاء بالقائمة والتعيين.. ويؤكدون: هدفه إثراء الحياة الحزبية

بعد إصدار البرلمان لقوانين الانتخابات...الأحزاب ترسم خريطة التحالفات فى مجلسى النواب والشيوخ ..الوفد يتبنى تشكيل قائمة متجانسة من الأحزاب..والتجمع يدعو إلى تشكيل تحالفات وطنية بين القوى السياسية

بهاء أبوشقة في حواره لـ«صدى البلد»: قانون مجلسي النواب والشيوخ الأصلح للمرحلة الحالية..سنجري مشاورات مع الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة توافقية..وأتحدى أن يلعب المال السياسى دورا داخل حزب الوفد

المجلس الرئاسى للتجمع يعلن مشاركة الحزب فى انتخابات "النواب والشيوخ"

النائب أحمد السجيني يتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته للدعاية الانتخابية والنصب على المواطنين

ترشيحاتنا

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

يا كسوفي.. رد فعل صابرين على نشر وفاء الكيلاني فيديو لها من طفولتها

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت في مصر..فيديو

شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية في السعودية

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

أفضل هواتف شاومى في 2020..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه في المقدمة.. تعرف على أكثر السيارات مبيعا في مصر.. صور

بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور