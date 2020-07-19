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اقتصاد

الضرائب: لا ضريبة جديدة على خطوط المحمول .. وزيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية لجنيهين

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:47 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
أكد  رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020.

وتابع "تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيه سنويًا بدلًا من 6 جنيه، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، مشددًا على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة".



وأوضح "عبد القادر" أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.


وناشد " رئيس مصلحة الضرائب " الجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات .
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