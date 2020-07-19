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وزير الديوان الأميري الكويتي: أمير البلاد يجري عملية جراحية ناجحة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:47 ص
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أ ش أ
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملية جراحية ناجحة صباح اليوم الأحد.

وأضاف الشيخ على الجراح - في بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي - قائلا: "العملية الجراحية تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري جل وعلا، أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل، ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ سموه من كل مكروه".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ، قد أعلن أمس السبت، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوص طبية، ثم أعلن في وقت لاحق صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
 
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