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فن

وحشتنا يا فنان.. أحمد مكي يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر إنستجرام

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:12 ص
احمد مكي
احمد مكي
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ندى فكري
نشرالفنان  أحمد مكي صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "صباحكم رزق".


وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- صباح الجمال والروقان
- يا عالمي وحشتنا 
- من الناس المحترمة اللي بتغني وتمثل
- وحشتنا يا فنان


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وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.
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