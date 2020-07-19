وحشتنا يا فنان.. أحمد مكي يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر إنستجرام

نشرالفنان

"إنستجرام".









وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "صباحكم رزق".









وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:





- صباح الجمال والروقان

- يا عالمي وحشتنا

- من الناس المحترمة اللي بتغني وتمثل

- وحشتنا يا فنان









اقرأ أيضا:







