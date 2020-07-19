من حقك تتعلم.. "حياة كريمة بلا أمية" تنطلق في 25 قرية اعتبارًا من الغد

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن ومدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحسين خصائص السكان في القرى الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تعمل على أكثر من بعد من أبعاد الفقر وتتضمن البعد الاقتصادي والنقدي والبعد الخاص بقدرات وخصائص السكان التي تشير إلى حرمانهم من كثير من الاحتياجات غير المتعلقة بالماديات.





وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المبادرة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا الى أنه بداية من الغد سيتم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" في 25 قرية بالبحيرة، وهذا بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتتم المبادرة على شقين الأول هو عمل امتحان عاجل لمن لديه الاستعداد بأن يخوض امتحان محو الأمية والحصول على الشهادة.





وأوضح أن الشق الثاني هو أن من لم يكن مستعدا يتم إلحاقه بفصول محو الأمية التي تستمر لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، منوهأً أن المبادرة ستنطلق في كل القرى التي تندرج تحت مبادرة "حياة كريمة"، وأن المبادرة في مرحلتها الأولى شملت 143 قرية موزعين إلى 10 قرى في الوجه البحري و133 قرية في الوجه القبلي للبلاد.





وأشار إلى أن قرى المرحلة الثانية من المبادرة تصل عددها إلى 240 قرية موزعين على الوجه القبلي وجزء من الوجه البحري وفقًا للفئات الأشد احتياجًا.



