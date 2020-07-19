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تعليم

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:20 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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محمد الطحاوي

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 خلال يومها السابع، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي شكاوى من الامتحانات.


وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة داخل المدارس التي تشهد الامتحانات من خلال خضوع الطلاب لإجراء الكشف الحراري ومرورهم من بوابة التعقيم وتسليمهم الكمامات والقفازات ومواد التطهير والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).

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وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية والقفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس منعًا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة والصحة العامة.


من جانبه، نوه وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبه بالشعبة الأدبية و 20 ألفا و 122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه، مشيدًا بوعي والتزام  أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية حفاظا على الصحة العامة والحد من التجمعات أمام المدارس وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.


وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ، لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا.

 

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن
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