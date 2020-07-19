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محافظات

تضامن الغربية: تجهيز 25 عجلا بلديا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في عيد الأضحى

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:58 م
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أحمد على

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، عن تجهيز (25) عجلا بلديا للذبيح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة فى 21 قرية بمراكز المحافظة.


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كما يأتي ذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.


وأشارت وكيل وزارة التضامن بالغربية، أن عملية التوزيع سوف تشمل (21) قرية بمختلف مراكز محافظة الغربية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية ، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.


وجاء ذلك تحت إشراف المديرية، مشيرة إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.


وأوضحت، أن خطة التوزيع تشمل قرى كفر سبطاس واخناواى وخرسيت مركز طنطا، وقري عزبة مبارك والجعفرية وتطاى مركز السنطة، وقرى دلبشان وبلشاى وكفرالمحروق ومنشأة سليمان مركز كفرالزيات.


وأضافت أنه تم ضم قرى ميت المخلص وشرشابه وحانوت وسنباط وكفرالجنيدى ومركز زفتى، وقرية العامرية مركز المحله، وقرى العمه وشبرانباص والعتوه مركز قطور، وقريتي حصة أبار وقرانشو مركو بسيون .

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