وزير الإنتاج الحربي الجديد: سنعمل على توفير إحتياجات المشروعات القومية والتصنيع العسكري

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد وذلك عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.





وقدمت الهيئة العربية للتصنيع بخالص التهنئة للمهندس "محمد أحمد مرسي" علي ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث أنه كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.





من جهته، أعرب "التراس" عن أخلص تمنياته للمهندس "مرسي" بالنجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد متمنيا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.





وأكد الفريق عبد المنعم التراس أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان جناحا الصناعة المصرية وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا مشيرا أن هناك تنسيق وتكامل وإجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يتفق مع سياسة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.





من جانبه وجه المهندس "محمد أحمد مرسي" الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه المنصب كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار، كما أعرب عن تقديره الشديد وتأثره بهذه الحفاوة ,مؤكدا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية.



