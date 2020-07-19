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أخبار العالم

قرار مفاجئ دون مقدمات .. تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:19 م
الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
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على صالح
أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زادة، اليوم الأحد، عن أن تركيا علقت رحلاتها إلى إيران وسط تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية 

وقال زادة إن تعليق الرحلات بدأ يوم السبت، إثر تفاقم معدلات الإصابة بين الإيرانيين في جميع المدن إلى مستويات أكبر منذ الذروة الأولى، الأمر الذي يؤكد تعرض ايران لموجة أكثر فتكا للفيروس المستجد.

وسجلت إيران، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتي ظهر اليوم الأحد 273656 حالة، بعد تسجيل 2182 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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