موعد مباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا على نظيره روما، اليوم، الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإيطالي.





موعد مباراة روما وإنتر ميلان والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة روما وإنتر ميلان في تماما العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3، بتعليق علي محمد علي.





إنتر ميلان ضد روما:





ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للإنفراد بوصافة الكالتشيو.





في المقابل يطمح روما في خطف الثلاث نقاط من أفاعي إنتر، لتأمين المركز الخامس وحجز مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما فقد بشكل كبير فرصة إنهاء الموسم في المربع الذهبي.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا، من تفشي فيروس كورونا المستجد، في المدرجات.





ترتيب إنتر ميلان وروما:





ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة خلف أتلانتا الذي يملك نفس الرصيد ولكن يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتواجد روما في المركز الخامس بـ 57 نقطة.





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