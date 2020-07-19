أخبار الرياضة.. منع ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك.. وكريستيانو رونالدو يوافق على الانضمام إلى نيوكاسل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت على النحو التالي:





طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم ذكر اسم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي نهائيًا في قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة.





