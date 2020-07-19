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رياضة

أخبار الرياضة.. منع ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك.. وكريستيانو رونالدو يوافق على الانضمام إلى نيوكاسل

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:11 م
مرتضى منصور - الخطيب
مرتضى منصور - الخطيب - فايلر - رونالدو
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت على النحو التالي:

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم ذكر اسم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي نهائيًا في قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

أكد تقرير إيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وافق على الانضمام إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه يجب أن تكون الرياضة أكبر داعم للدولة فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن بتحدياتها المختلفة.

أسدل الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، الجدل المثار حول القيمة المالية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن آخر المستجدات بشأن الدولة المستضيفة لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، علي إرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين.

قرر النادي الأهلي تأجيل المباراة الودية الأولى للفريق الكروي الأول والمقرر اقامتها أمام سموحة مساء الخميس المقبل بملعب مختار التتش لمدة 24 ساعة.

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، التفاصيل المادية فى عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.

يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " غدا " الإثنين " اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا التى يشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.


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