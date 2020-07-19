بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن آخر المستجدات بشأن الدولة المستضيفة لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية.





ويلتقى النادى الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللجنة التنفيذية للكاف أعادت الملف للجنة المسابقات طبعا لأنهم يفكروا أن يلعبوا قبل النهائي من مباراتين كى يبعدوا مصر عن استضافة نهائي دوري الأبطال مثلما فعلت المغرب في بطولة كأس الكونفدرالية.





وأضاف: "كل شيء وارد بشأن إقامة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراتي الذهاب والإياب ولجنة المسابقات فيها كونستنتين عماري النائب الأول لرئيس الاتحاد وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم النائب الثاني أيضا لرئيس الاتحاد. والأول رئيس لجنة المسابقات والثاني نائبه في نفس اللجنة. توقع أي شيء".





وتابع: "كنت أتمنى أن يكون للمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى دور في إقناع اللجنة التنفيذية بإقامة النهائيات في مصر. ولكن لا نعلم إذا طلب منهم وقوبل طلبه بالرفض أم لا".



