رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة





جاء القرار نتيجة تصادف اليوم مع احتفالية النادي بافتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد والذي تحدد له يوم الخميس المقبل.





وأبلغ سيد عبد الحفيظ مسئولي نادي سموحة بتأجيل المباراة 24ساعة بعد طلب الإدارة تأجيل المباراة الودية نظرًا لانشغال مسئولي القناة ببرنامج الافتتاح والذي سيتضمن فقرات عديدة تجعل من الصعب متابعة المباراة الودية ونقلها تلفزيونيًا.





واستقر مسئولو النادي الأهلي على افتتاح القناة الخميس المقبل بعد الانتهاء من خطة التطوير التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية بمشاركة كوكبة من نجوم الاعلام الرياضي.

قرر النادي الأهلي تأجيل المباراة الودية الأولى للفريق الكروي الأول والمقرر اقامتها أمام سموحة مساء الخميس المقبل بملعب مختار التتش لمدة 24 ساعة.