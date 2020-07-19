كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى نيوكاسل

أكد تقرير إيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وافق على الانضمام إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت شبكة " سبورت ميدياست" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو سيكون أولى صفقات نيوكاسل يونايتد، خلال الصيف المقبل، حال استحواذا صندوق الاستثمار السعودي على أسهم النادي.
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وأضافت الشبكة الإيطالي، أن رونالدو اتفق شفيها مع الإدارة المحتملة لنادي نيوكاسل، على الانضمام إلى النادي الإنجليزي لمدة عامين، مع إمكانية رحيله بعد موسم واحد من أجل إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبات صندوق الاستثمار السعودي قريبا من الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل، ومن المتوقع أن يتم دعم النادي بصفقات من العيار الثقيل، خلال الصيف القادم.
وشارك كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في 29 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 28 هدفا، وصنع 6 آخرين.
وتبلغ القمية التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 60 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.