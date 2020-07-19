متصدقوش يا جماعة.. شوبير يعلن قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

أسدل الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، الجدل المثار حول القيمة المالية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وشهدت الأيام الماضية، إعلان الأهلى بشكل رسمي ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الكروى الجديد.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "متصدقوش يا جماعة إن الأهلى تعاقد مع طاهر محمد طاهر مقابل 50 مليون جنيه، ولا حتى 30 مليونًا".





وأضاف: "قيمة الصفقة الحقيقي 21 مليون جنيه فقط لا غير".





ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.