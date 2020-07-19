لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، التفاصيل المادية فى عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.



وشهدت الأيام الماضية توقيع رينيه فايلر لعقد جديد مع النادى الأهلى يمتد حتى نهاية الموسم الكروى الجديد.







وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي" مع شوبير :"فايلر مدد تعاقده مع الأهلى مقابل 2.4 مليون دولار، بزيادة 100 ألف دولار عن العقد السابق الذى كان مقابل 2.3 مليون دولار".





وأضاف : " جاءت الزيادة فى عقده لأن المدة فى العقد الجديد أطول من القديم من حيث الشهور وليس لأى سبب آخر".





ونجح فايلر فى كسب ثقة جماهير النادى الأهلي بعد المستوى المميز الذى قدمه الفريق تحت قيادته واقترابه من حسم لقب الدوري الممتاز بالإضافة إلى تأهله إلى الدور قبل النهائى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .