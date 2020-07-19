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رياضة

أحمد حجازي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز وتبخر أحلام الأهلي بشأن ضمه

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:48 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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عمرو الحلوانى

اقترب المدافع المصري أحمد حجازي من الظهور مجددًا في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " رفقة فريقه وست بروميتش ألبيول في الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية الشامبيون شيب.


وقدم فريق برينتفورد هدية على طبق من ذهب إلى حجازي ورفاقه وذلك بعدما فشلوا في استغلال تعثر وست بروميتش في الجولة قبل الأخيرة بالخسارة أمام هدرسفيلد، ليتعرضوا بدورهم إلى خسارة مفاجأة أمام ستوك سيتي، المُصارع على الهبوط، بهدف نظيف.

وأصبح فريق حجازي  يحتل المركز الثاني وأعطت وست بروميتش فرصة مُحققة للتواجد وسط كبار إنجلترا في الموسم القادم من جديد بعد غياب دام موسمين عن الظهور في الدوري الأشهر في العالم.


ويلاقي وست بروميتش في الجولة الختامية نظيره كوينز بارك رينجرز صاحب المركز الـ14 في جدول الترتيب، ويحتاج إلى الفوز من أجل التأهل مباشرة إلى البريميرليج في الموسم المقبل دون النظر إلى أي نتائج أخرى.


وتقام الجولة الختامية للشامبيونشيب يوم الأربعاء المقبل، إذ يترقب الجميع معرفة الفريق المتأهل مباشرة مع ليدز يونايتد، بطل الشامبيونشيب، إلى بريميرليج، إضافة إلى الأربع الأندية التي ستتصارع على بطاقة أخيرة من خلال الدورة المجمعة الختامية على طريقة خروج المغلوب.

وفى حال تأهل وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي فسيكون من المستحيل عودة أحمد حجازى إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل رغبة اللاعب فى العودة والمشاركة فى البريميرليج مرة أخري .

وكان الأهلى أبدى رغبته فى عودة أحمد حجازى مرة أخري للفريق بداية من الموسم الكروى الجديد فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة .

 

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