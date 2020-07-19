مصطفى يونس: مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي سيكون مثل صلاح محسن.. فيديو

ونشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي صورة له مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون سابقا والأهلي حاليا بعد توقيعه للنادي الأهلي.

وكتب أمير توفيق على الصورة التي ظهر بها مع طاهر محمد طاهر وهو ممسك تيشرت الأهلي قائلا " طاهر في الأهلي".



وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.





وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.