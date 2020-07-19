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رياضة

مصطفى يونس: مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي سيكون مثل صلاح محسن.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:25 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسن العمدة
قال مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، إن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن.

وأضاف يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي لابد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر".


وتابع: "من وجهة نظري الأهلي لن يستفيد من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".

ونشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي صورة له مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون سابقا والأهلي حاليا بعد توقيعه للنادي الأهلي.


وكتب أمير توفيق على الصورة التي ظهر بها مع طاهر محمد طاهر وهو ممسك تيشرت الأهلي قائلا " طاهر في الأهلي".


وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.


وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.


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