التراس: وزير الإنتاج الحربي الجديد رجل حاسم وحازم في شغله وقراراته

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، وذلك عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.

















وأضاف التراس خلال تكريم المهندس محمد مرسي، أن المنصب تكليف وليس تشريف ولديه مهام وأعباء كثيرة، وهو معروف بأنه رجل حاسم وحازم في شغله وقراراته.









وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان الهيئة العربية للتصنيع تشرفت واستفادت خلال تواجد المهندس محمد مرسي عندما كان مدير عام الهيئة.





وقدمت الهيئة العربية للتصنيع بخالص التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي علي ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث أنه كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

قال الفريق عبد المنعم التراس، باسم كل العاملين في الهيئة يوجهون التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الجديد، بعد أن نال الثقة الغالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه بالمهام الجديدة.