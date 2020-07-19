بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

يعزز نمو الشعر

يرطب الشعر

قد يكون من الصعب التعامل مع الشعر المجعد ويبدو أن المنتجات الكيميائية المتوفرة في السوق تجعل الأمور أفضل فقط قبل أن تتفاقم، كما يحتوي النيم على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تشكل درعًا وقائيًا على شعرك مما يجعله ناعمًا وسلسًا.







