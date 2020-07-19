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مرأة

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:30 م
فوائد النيم للشعر
فوائد النيم للشعر
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نهى هجرس
النيم هو نبات طبي تم استخدامه منذ آلاف السنين لعلاج مختلف الأمراض الصحية والجمالية، يستخدم النيم على نطاق واسع لخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد. 

ومع ذلك يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك والحفاظ على أمراض الشعر، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز استخدامات النيم للشعر.

يزيل القشرة 
قشرة الرأس هي أكثر مشاكل الشعر شيوعًا ومخيفة والتي تؤثر على معظم الناس، تسبب القشرة التي تتغذى على الفطريات الزهم ، وهو مؤشر على فروة الرأس غير الصحية، يحتوي النيم على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تحد من الفطريات ، وتهدئ فروة رأسك وتجعل فروة الرأس خالية من القشرة. 


يعزز نمو الشعر 
تركيبة الكيماويات وخلايا الجلد الميتة على فروة الرأس والتعرض لأشعة الشمس الضارة والأوساخ والتلوث وانعدام الرعاية المناسبة تؤثر على صحة شعرك وتؤدي إلى مشاكل كبيرة في الشعر مثل تقزم نمو الشعر وترقق الشعر ، يحتوي النيم على خصائص مضادة للفطريات وتجديد تعمل على تنظيف فروة الرأس ويزيل أي تراكم لتحفيز جذور الشعر وتعزيز نمو الشعر

يرطب الشعر 
قد يكون من الصعب التعامل مع الشعر المجعد ويبدو أن المنتجات الكيميائية المتوفرة في السوق تجعل الأمور أفضل فقط قبل أن تتفاقم، كما يحتوي النيم على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تشكل درعًا وقائيًا على شعرك مما يجعله ناعمًا وسلسًا. 






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