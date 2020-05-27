يقلل التساقط ويمنع القشرة.. الملح أرخص علاج لمشاكل الشعر

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ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، باستخدام الملح بشكل اسبوعي ضمن روتين العناية بالشعر ، إليك طرق استخدام الملح للشعر :





1- في كوب به ماء أذيبي 2 ملعقة كبيرة من الملح، واغسلي شعرك بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس جيدًا2- ضعي ملعقتين من الملح في علبة الشامبو الخاصة بك، واستخدميه لغسل الشعر مع تدليك فروة الرأس حتى يصل الملح إلى البصيلات .