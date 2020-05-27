يقلل التساقط ويمنع القشرة.. الملح أرخص علاج لمشاكل الشعر

العناية بالشعر أمر يشغل بال كثير من الفتيات ويحاولن تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تعزز نمو الشعر، وتحد من تساقطه، ولكن بعض العادات اليومية التي يفعلها البعض تسبب مشاكل للشعر مثل التساقط والتقصف والجفاف.
ويمكنك علاج مشاكل الشعر باستخدام ملح الطعام الخشن، فهو صحي لفروة الرأس، و يساعد في تحفيز نمو بصيلات الشعر، والحد من تساقطه، والتخلص من قشرة الشعر .
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ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، باستخدام الملح بشكل اسبوعي ضمن روتين العناية بالشعر، إليك طرق استخدام الملح للشعر :
1- في كوب به ماء أذيبي 2 ملعقة كبيرة من الملح، واغسلي شعرك بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس جيدًا
2- ضعي ملعقتين من الملح في علبة الشامبو الخاصة بك، واستخدميه لغسل الشعر مع تدليك فروة الرأس حتى يصل الملح إلى البصيلات .