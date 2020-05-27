احذري البروتين .. إليكِ خلطة طبيعية لفرد الشعر المجعد





يمكنك تجربة وصفات طبيعية آمنة لـ فرد الشعر المجعد ، ومع الاستمرار عليها ستلاحظين فرق في ترطيب الشعر ونعومته، ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بماسك طبيعي يستخدم مرتين في الاسبوع يساعد على نعومة الشعر وفرده.. إليكِ الطريقة ..





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المكونات:





نصف علبة زبادي

2 ملعقة مايونيز

ملعقتين زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل ابيض

الطريقة:

اغسلي شعرك واتركيه حتى يجف

في وعاء اخلطي الزبادي والمايونيز ثم اضيفي العسل والزيت

قلبيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس

قومي بوضع الخلطة على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس

ارتدي بونيه واتركي الماسك لمدة 3 ساعات ثم اغسليه

كرري الوصفة مرتين اسبوعيًا.