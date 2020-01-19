فاكهة شتوية.. فرد الشعر المجعد بطريقة غير متوقعة

تعشق الفتيات الشعر الانسيابي المفرود، ولكن الشعر المجعد هو مشكلة الكثير لذلك قدمت خبيرة التجميل سالي البنا خلطة الموز والبيض لفرد الشعر المجعد ويجعله سلسًا وناعمًا



فرد الشعر بالموز والبيض وصفة لفرد الشعر المجعد من اول مرة، يطلق الكثيرون عليها لقب الكيراتين الطبيعي، لقوة تأثيرها مع الحفاظ على صحة الشعر.



مكونات ماسك الموز والبيض لفرد الشعر



1 بياض بيضة.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

1 موزة ناضجة.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



طريقة التحضير والاستخدام

اهرسي الموز جيدا في طبق ثم أضيفي باقي مكونات الخلطة.

استمري في التقليب باستخدام ملعقة حتى تمتزج المكونات

طبقي المكونات على شعرك مع لفة، ثم ضعي قبعة الحمام لمدة ساعة.

اغسلي شعرك باستخدام شامبو لطيف على الشعر.

كرري طريقة فرد الشعر بالموز والبيض وزيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل علاج للشعر المجعد.