توقفي عنها.. 5 أخطاء تفسد جمال الشعر





ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بالتوقف عن بعض العادات الخاطئة التي تفسد الشعر، ومنها :





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1- تسريح الشعر وهو مبلل، فتكون البصيلات ضعيفة مما يتسبب في تساقطه بشكل كبير، فالأفضل تجفيف الشعر أولًا ثم البدء في تمشيطه





2- غسل الشعر بالصابون ، فهي عادة خاطئة تضر بصحة شعرك، لأن الصابون يحتوي على مواد كيميائية ضارة





3- ربط الشعر باستمرار دون تهويته وفكه كي تتنفس بصيلات الشعر





4- استخدام أي نوع شامبو للشعر، فالأفَل استخدام نوع مناسب لشعرك ويفضل ان يكون شامبو طبي كي يقلل تساقط الشعر





5- كثرة استخدام السيشوار والمكواة في فرد الشعر، فالتعرض المستمر للحرارة يضعف الشعر ويسبب تساقطه.