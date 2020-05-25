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مرأة

توقفي عنها.. 5 أخطاء تفسد جمال الشعر

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:09 م
العناية بالشعر
العناية بالشعر
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رشا عوني
تتبع الفتيات بعض العادات اليومية الخاطئة التي تسبب إفساد الشعر وتزيد من تساقطه وبطء نموه، خاصة اللاتي يعانين في الأساس من مشاكل الشعر والتساقط، فهو يحتاج روتين مكثف لتقويته و حمايته من التساقط . 

ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة،  بالتوقف عن بعض العادات الخاطئة التي تفسد الشعر، ومنها : 

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1- تسريح الشعر وهو مبلل، فتكون البصيلات ضعيفة مما يتسبب في تساقطه بشكل كبير، فالأفضل تجفيف الشعر أولًا ثم البدء في تمشيطه

2- غسل الشعر بالصابون، فهي عادة خاطئة تضر بصحة شعرك، لأن الصابون يحتوي على مواد كيميائية ضارة 

3- ربط الشعر باستمرار دون تهويته وفكه كي تتنفس بصيلات الشعر 

4- استخدام أي نوع شامبو للشعر، فالأفَل استخدام نوع مناسب لشعرك ويفضل ان يكون شامبو طبي كي يقلل تساقط الشعر

5- كثرة استخدام السيشوار والمكواة في فرد الشعر، فالتعرض المستمر للحرارة يضعف الشعر ويسبب تساقطه. 
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