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سيارات

أقوى امرأة في العالم.. سيارات أنجيلا ميركل بين البساطة والأناقة

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:31 م
أقوى امرأة في العالم
أقوى امرأة في العالم .. سيارات ميركل بين البساطة والأناقة
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منة الله عبد الحميد
تتمتع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشخصية القوية، حيث لُقبت بأقوى امرأة في العالم نظرًا لمجهوداتها في خدمة شعبها، كما أنها تحظى على شعبية تخطت حدود ألمانيا، وهي تتميز بالبساطة والأناقة وقد انعكس ذلك من خلال اختياراتها لسياراتها المختلفة.  

وتتميز سيارات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرفاهية، فهى ليموزين من نوع هونج تشي، ويرجع هذا لعدة أسباب أهمها جودة السيارة العالية، والتصنيع الهندسي المميز.
أحوال: سيارة ميركل المتواضعة تثير سخط الأتراك على أردوغان
وتعتمد سيارة هونج تشي على محرك مصنوع من أسطوانة محرك V12 المصنوع من الألمنيوم، ويتم تصميم هذه السيارة الليموزين وتصنيعها في الصين، وتعد الأولى من نوعها في البلد بأكملها مقارنة بغيرها من السيارات من ناحية الجودة و الأداء.
تفاصيل خفية من حياة ميركل! - RT Arabic
ولكن هناك بعض السيارات الأخرى التي تستفيد بها ميركل وتستقلها دائمًا وهي فولكس فاجن ترانسبورتر، وهي سيارة تجارية صغيرة مشهورة من الشركة المصنعة للسيارات الألمانية وتخرج بها ميركل بصحبة حارسين شخصين لحمايتها دون تكلف او مجهود
سيارة هونج تشي
يذكر ان سيارة ميركل وضعت أوردغان في موقف محرج في الآونة الأخيرة لأن الشعب التركي بدأ المقارنة بين حياة الترف والرفاهية التي تنعكس على رئيسهم على عكس بساطة المستشارة الألمانية.
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