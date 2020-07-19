أقوى امرأة في العالم.. سيارات أنجيلا ميركل بين البساطة والأناقة

تتمتع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشخصية القوية، حيث لُقبت بأقوى امرأة في العالم نظرًا لمجهوداتها في خدمة شعبها، كما أنها تحظى على شعبية تخطت حدود ألمانيا، وهي تتميز بالبساطة والأناقة وقد انعكس ذلك من خلال اختياراتها لسياراتها المختلفة.





وتتميز سيارات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرفاهية، فهى ليموزين من نوع هونج تشي، ويرجع هذا لعدة أسباب أهمها جودة السيارة العالية، والتصنيع الهندسي المميز.

وتعتمد سيارة هونج تشي على محرك مصنوع من أسطوانة محرك V12 المصنوع من الألمنيوم، ويتم تصميم هذه السيارة الليموزين وتصنيعها في الصين، وتعد الأولى من نوعها في البلد بأكملها مقارنة بغيرها من السيارات من ناحية الجودة و الأداء.

ولكن هناك بعض السيارات الأخرى التي تستفيد بها ميركل وتستقلها دائمًا وهي فولكس فاجن ترانسبورتر، وهي سيارة تجارية صغيرة مشهورة من الشركة المصنعة للسيارات الألمانية وتخرج بها ميركل بصحبة حارسين شخصين لحمايتها دون تكلف او مجهود