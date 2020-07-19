تمهيدا لافتتاحه قريبا.. محافظ بني سويف يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببياض العرب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل،وذلك تمهيدا لافتتاحه،والذي يعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 محافظة،بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.





حيث تجول المحافظ داخل مكونات وأقسام المجمع ، مطمئنا على تنفيذ بعض الملاحظات على التنفيذ التي وجه بتلافيها في زيارته السابقة للمجمع،ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المحافظة،بهدف الدفع بمعدلات التنفيذ ، وتذليل كافة المعوقات أولا بأول.





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وتفقد المحافظ سير العمل في التشطيبات النهائية بالمشروع المقام على مساحة 70 فدانًا،ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على20 هنجرًا،بمساحات متفاوتة،مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة،تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية،فضلا عن تفقده لمكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك،منافذ بيع ومبنى للمعارض،وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي .





واستمع المحافظ للموقف الحالي من أعمال المرافق،حيث تم الانتهاء من أعمال التليفونات بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل الخدمة بنظام الألياف الضوئية "FTTH"،المستخدم في توصيل خدمات التليفون والانترنت للمنازل، وهي أول مرة يتم توصيل الخدمة بهذا النظام لكيان أو منشأة صناعية،فضلًا عن الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء ، موجها مدير المنطقة بالتنسيق مع مسؤولى المرافق المعنيين لعمل مراجعة شاملة ونهائية لكافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ومراجعة أنظمة الحماية المدنية قبل افتتاحه رسميا خلال الفترة القليلة القادمة.





رافق المحافظ خلال الزيارة كل من بلال حبش نائب المحافظ،واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، والمهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية،وفي وجود ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكتب الاستشاري المصمم للمشروع.