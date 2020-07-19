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تكنولوجيا

أبرزها السرطان.. أضرار يسببها وضع الموبايل في جيب البنطلون

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:00 م
أضرار يسببها وضع
أضرار يسببها وضع الموبايل في جيب البنطلون
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شيماء عبد المنعم
مع انتشار أجهزة الموبايل ظهرت العديد من الدراسات التي تحذر المستخدمين من خطر الإشعاعات التي تصدرها الهواتف المحمولة، والتي لا يعلم أضرارها الكثيرين، حيث قد تتسب تلك الأجهزة الذكية في القضاء على حياتك، ففي يوم الخميس الماضي، توفي شاب هندي يدعى Guddu Sahani، يبلغ من العمر 27 سنة، بعد أن اصطدم المتوفى بدراجته في حاجز على الطريق وأصيب بجروح خطيرة في الرأس بعد أن انفجر هاتفه الذكي في جيب بنطاله أثناء القيادة، يوم الأربعاء الماضي.

وبالرغم من الدراسات المنتشرة التي تحذر من وجود الهاتف الذكي بالقرب من جسم مستخدمه بسبب الإشعاعات الضارة المنبعثة منه، إلا أن بعض مالكي الهواتف المحمولة مازالوا يضعون الهاتف بالقرب منهم لاسيما أثناء النوم، وفي الخارج حيث يضع يقوم الرجال بوضع الهاتف لفترة طويلة في جيب البنطلون.


وفي الآونة الأخيرة، لا يقتصر خطر الهواتف المحمولة على الإشعاعات الصادرة منه فقط، حيث تتمثل بعض الأضرار التي تسببها الهواتف الذكية إلى جانب خطر الإنفجار المفاجئ لعدة أسباب، أشارت دارسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة استراليا من نيوكاسل، إلى أن الإشعاع الصادر من الهواتف الموضوعة من الأعضاء التناسلية عند الرجال لفترة طويلة، تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

وفيما يلي نستعرض الأضرارالتي قد يسببها وضع الهاتف المحمول في جيب البنطلون:

1. تشكل الهواتف المحمول خطرا على صحة الإنسان، حيث تصدر تلك الأجهزة إشارات تشبه موجات الراديو تؤثر على الأنسجة وتمتص طاقة الجسم.

2. تؤثر الإشعاعات الصادرة من الهواتف المحمولة، سلبا على الأنسجة وتعمل على تدمير الخلايا.

3. يتسبب وضع الهاتف المحمول في الجيوب الخاصة بالملابس يزيد من الإصابة بمرض السرطان.

4. أثبتت الدراسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الهاتف المحمول عند وضعه في جيب البنطلون، يؤثر سلبا على الحيوانات المنوية والخصوبة لدى الرجال.

5. نتيجة وضع الهاتف في جيب البنطلون ، يتسبب ذلك في شعورك بالألم في معدتك وساقك.

6. بالنسبة للنساء، يزيد وجود الهاتف المحمول بالقرب من الجسم من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
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