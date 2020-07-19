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فن

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:11 م
خطوبة أمينة خليل
خطوبة أمينة خليل
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نبيل العدوى
احتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها على المهندس عمر طه في أحد الشواطئ الخاصة بالساحل الشمالي، وذلك بعد إقامة حفل بسيط يوم الأربعاء الماضي اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور الخطوبة، منتقدين الفستان التي ظهرت به أمينة خليل واصفين ايا بـ "المكشوف".

واعتمدت أمينة خليل في إطلالتها على فستان off white ستان مع الشعر المنسدل ومكياج خفيف، بينما ظهر العريس مرتديا ملابس كاجوال.

واحتفلت أمينة خليل بخطوبتها مساء الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".
انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل
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