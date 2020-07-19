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بين الناس

اعتاد مساعدة سكان الجيزة.. حملة النائب محمد أبو العينين تستجيب لأهالى عزبة القصبجى بتطهير شبكات الصرف الصحي.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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رنا اشرف
كعادته في تقديم المساعدة للدولة وعدم تخليه عن واجباته تجاه البلاد وأهالي الجيزة ودعمه المستمر لهم وخاصة المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية من التطهير والتعقيم لجميع مناطق محافظة الجيزة.

تلقي النائب محمد أبو العينين رجل الأعمال ونائب حزب مستقبل وطن، استغاثة من أهالى شارع عبد التواب طلبة بعزبة القصبجى بالجيزة بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى وهو ما جعل حياتهم صعبة للغاية.

استجاب النائب محمد ابو العينين على الفور لمطالب أهالى الجيزة كالعادة وأداء مسئوليته، وتواصل مع الشركة القابضة للمياه.



وسحبت الشركة القابضة للمياه اليوم ، المياه من تلك الشوارع عن طريق السيارات الخاصة بشفط المياه من الشوارع وتطهير الشوارع وشبكة الصرف الصحي.

وجاء ذلك حرصًا من رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين على الاستجابة الدائمة لأهالى الجيزة وحل مشاكلهم ما جعل أهالى الجيزة فخورين به كنائب عنهم وأدركوا أنهم دائمًا صوتهم مسموع لمستقبل أفضل.

ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة في عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ويذكر أن مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين شاركت في تطهير وتعقيم شوارع الجيزة وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.

ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .

وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .
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