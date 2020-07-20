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اقتصاد

السعودية تبدأ تسجيل موسم تخفيضات عيد الأضحى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:01 ص
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
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قسم الاقتصاد
أعلنت وزارة التجارة السعودية، بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى الذي ينتهي 2 أغسطس 2020، ليتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

ودعت "التجارة السعودية" أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية.

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كما تمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونيًا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمنشورة مسبقًا بقائمة المواسم لسنة ٢٠٢٠.
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