AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برئاسة علاء عابد و4 نواب.. تشكيل الغرفة الانتخابية لشيوخ مستقبل وطن بالجيزة

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:06 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
Advertisements
ماجدة بدوى - أحمد ايمن| عدسة :هدير عبدة وعمر خالد
أعلن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمسئول عن العملية الانتخابية بالجيزة، عن تشكيل الغرفة الانتخابية لـ الجيزة بعضوية كلا من عبد الوهاب خليل، عادل ناصر، نافع هيكل، محمد علي وعدد من أعضاء الحزب، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مركز برئاسة أمين المركز والأمين المساعد، مشددا على أنه لن يسمح بالتواجد لغير أعضاء الغرفة.  

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، النائب عادل ناصر، النائب عبدالوهاب خليل، فضلا عن مشاركة نواب الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بالجيزة، بـ جانب مرشحي الحزب بالشيخ عن دائرة الجيزة. 

وأعرب نواب حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن دعمهم لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، كل نائب في دائرته لحشد أكبر عدد من الناخبين، وذلك بعد الإعلان عن الدفع بـ12 مرشحا، 8 على المقاعد الفردية و4 بالقائمة. 

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي: سهير عبدالسلام، أحمد الشراني، عمر زايد، محي حافظ، أحمد دياب، أحمد يسرالله، عمرو عكاشة، عمرو ابراهيم، فرج فتحي فرج، وعصام هلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يستعد بلقاء 9 أحزاب.. ويكشف عن تحالف جديد خلال أيام.. ويصدر بيانا غدا

ناصر يقود كتيبة مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

اجتماع للهيئة البرلمانية بمستقبل وطن مع مرشحي الحزب لانتخابات الشيوخ.. اليوم

النائب علاء عابد: تدشين غرف عمليات لانتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء.. عبد العال: لا مساس باستقلال الأزهر

شقيقة سناء منصور.. وفاة والدة الإعلامية ريهام السهلي بأحد مستشفيات المهندسين

في أول مباراة له منذ انتشار كورونا.. الزمالك يتقدم على سموحة بثلاثية نظيفة

قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمناطق سيطرة مليشيات تركيا بسوريا

وزير الإنتاج الحربي: نكمل المسيرة ونتعاون مع كافة الجهات التصنيعية بالدولة

أسطورة| ميسي يسجل ويصنع الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين