برئاسة علاء عابد و4 نواب.. تشكيل الغرفة الانتخابية لشيوخ مستقبل وطن بالجيزة

أعلن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمسئول عن العملية الانتخابية بالجيزة، عن تشكيل الغرفة الانتخابية لـ الجيزة بعضوية كلا من عبد الوهاب خليل، عادل ناصر، نافع هيكل، محمد علي وعدد من أعضاء الحزب، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مركز برئاسة أمين المركز والأمين المساعد، مشددا على أنه لن يسمح بالتواجد لغير أعضاء الغرفة.





جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، النائب عادل ناصر، النائب عبدالوهاب خليل، فضلا عن مشاركة نواب الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بالجيزة، بـ جانب مرشحي الحزب بالشيخ عن دائرة الجيزة.





وأعرب نواب حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن دعمهم لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، كل نائب في دائرته لحشد أكبر عدد من الناخبين، وذلك بعد الإعلان عن الدفع بـ12 مرشحا، 8 على المقاعد الفردية و4 بالقائمة.



