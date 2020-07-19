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أحمد موسى: هذا الأمر يوضح بداية ملء سد النهضة رغم النفي

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:47 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "إثيوبيا غير واضحة في ملف سد النهضة وبدأت الملء  ولكنها تخفي ذلك".

واكمل: "بعض الفيديوهات خرجت من السودان اتضح من خلالها انخفاض منسوب الماء وهو ما يعني أن إثيوبيا بدأت بالفعل في ملء السد".

ونوه موسى  إلى أن المجلس ينعقد عندما يكون هناك أمرًا خطيرا مثل ضرب الإرهابيين في ليبيا، لافتا إلى أن الاجتماع بحث الجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وأثيوبيا.

واستطرد موسى، اجتماع يوم الثلاثاء مهم وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيتم الرجوع إلى مجلس الأمن مجددا.

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