وكيل النواب يكشف تفاصيل تتعلق باجتماع البرلمان لبحث القضية الليبية غدا

كشف البرلماني سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، تفاصيل اجتماع مجلس النواب غدا لبحث القضية الليبية والإثيوبية.





وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ان رئيس الجمهورية في هذه الحالة يطلب تفويضا من مجلس النواب لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد".





وتابع وهدان:" الرئيس السيسي يحرص على وحدة الأراضى الليبية، لافتا إلى أنه يجب ان تنتفض جامعة الدول العربية للتصدى للإرهاب في المنطقة".





وأكمل:" يجب ان يقف العالم في وجه البلطجي أردوغان كما يجب محاكمته بصفته مجرم حرب".