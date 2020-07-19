AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل النواب يكشف تفاصيل تتعلق باجتماع البرلمان لبحث القضية الليبية غدا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:05 م
سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
Advertisements
حمزة شعيب
كشف البرلماني سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،  تفاصيل اجتماع مجلس النواب غدا لبحث القضية الليبية والإثيوبية.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ان رئيس الجمهورية  في هذه الحالة يطلب تفويضا من مجلس النواب لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد".

وتابع وهدان:"  الرئيس السيسي يحرص على وحدة الأراضى الليبية، لافتا إلى أنه يجب ان تنتفض جامعة الدول العربية للتصدى للإرهاب في المنطقة".

وأكمل:" يجب ان يقف العالم في وجه البلطجي أردوغان كما يجب محاكمته بصفته مجرم حرب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سليمان وهدان: توقعات بعدم حصول البرلمان على إجازة الصيف.. فيديو

وكيل مجلس النواب يكشف تفاصيل استحداث مجلس الشيوخ

وكيل مجلس النواب: مجلس الشيوخ له اختصاصات استشارية واستراتيجية

تشريعية النواب: تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية

وكيل البرلمان: الموازنة الحالية موازنة حرب ونطالب بزيادة الصحة والبحث العلمي

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

رضا عبد العال يكشف الفارق بين فايلر وكارتيرون

البرلمان يوافق على آلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد بعد سن المعاش

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي ميسي.. قائد برشلونة يقترب من جائزة البيشيتشي

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

أحمد موسى: هذا الأمر يوضح بداية ملء سد النهضة رغم النفي

16 سبتمبر.. نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم.. أمينة خليل تحتفل بخطوبتها على البحر

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة